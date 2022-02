Salt and Sacrifice: un trailer ne annuncia la data di uscita

Ska Studios ha diffuso un nuovo trailer di Salt and Sacrifice che annuncia la data di uscita ufficiale di questo nuovo ibrido tra un metroidvania e un soulslike.









Il nuovo video pone anche l’accento sulle modalità multiplayer presenti nel gioco, dunque la co-op e il PvP. Rispetto al discreto Salt and Sanctuary, il precedente capitolo della serie, il PvP sarà più dinamico, perlomeno stando alle parole degli sviluppatori.

Salt and Sacrifice sarà disponibile su PC (in esclusiva su Epic Games Store) e console PlayStation dal 10 maggio.