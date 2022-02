Lost Ark: in arrivo nuovi server, limiti alla creazione dei personaggi

Ormai è quasi una pratica consolidata il fatto che giochi online particolarmente attesi si ritrovino ad avere problemi di server, e vista la massa di giocatori che lo ha invaso, Lost Ark non ha fatto eccezione. Anche perché, se l’8 febbraio i server hanno aperto i loro cancelli ai giocatori che hanno acquistato un Founder Pack, oggi le terre di Arkesia potranno essere visitate anche dai giocatori free-to-play.

Per assicurarsi che il tempo per il login e le code per entrare non degenerino troppo, Smilegate RPG ha deciso di attuare una serie di interventi. Come prima cosa, la creazione di nuovi personaggi sarà limitata su alcuni server specifici; i nuovi giocatori non potranno unirsi ad essi né creare nuovi personaggi. Se invece già avete un personaggio nel server in questione, non dovrete sottostare ad alcun limite. Ecco la lista dei server europei coinvolti:

Kadan

Trixion

Thirain

Zinnervale

Asta

Simlegate RPG ha precisato che il limite rimarrà attivo per qualche tempo, senza fornire una finestra temporale precisa. Sono inoltre stati aperti due nuovi server (Beatrice, Europa centrale; Elzowin, Nordamerica), e lo studio ha promesso che continuerà a monitorare la situazione per assicurare a Lost Ark un lancio del free-to-play più tranquillo possibile.