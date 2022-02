Martha is Dead sarà censurato su PS4 e PS5

Il publisher Wired Productions ha di recente annunciato che Martha is Dead, l’avventura sviluppata dal team italiano LKA, dovrà subire delle modifiche al suo contenuto su PS4 e PS5. In seguito a questi cambiamenti, “alcune parti del contenuto non potranno più essere giocate.” Comprensibilmente, gli aggiustamenti necessari richiederanno qualche tempo per essere portati a termine; se la versione digitale del gioco uscirà in contemporanea con tutte le altre il 24 febbraio, quella fisica sarà invece posticipata. Wired Production non ha fornito una data per la pubblicazione di quest’ultima versione, anche se prevede che si tratterà al massimo di qualche settimana.

Per quanto riguarda il contenuto censurato, l’ipotesi più plausibile riguarda una scena particolarmente cruenta – ma giustificata nel contesto degli eventi – presente anche nella demo del gioco. Le versioni per PC e per Xbox di Martha is Dead non subiranno alcuna modifica al loro gameplay originale.