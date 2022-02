Capcom lancia un sito teaser con un countdown

Sembra che Capcom si stia preparando ad annunciare qualche succosa novità. La compagnia giapponese ha difatti aperto un sito teaser con un countdown che scadrà tra circa sette giorni.

La cosiddetta ora X è fissata alle 7:00 di lunedì 21 febbraio sul fuso italiano. Con molta probabilità, in quella data verremo a sapere qualcosa delle produzioni attualmente in lavorazione presso Capcom. È possibile che gli annunci abbiano a che fare con il tanto vociferato remake di Resident Evil 4, oppure che il publisher di Osaka abbia intenzione di svelare finalmente qualcosa sul futuro di Street Fighter ora che la saga si prepara a spegnere trentacinque candeline.

Non ci resta che attendere con pazienza e incrociare le dita.

