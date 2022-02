Focus Entertainment acquisisce Leikir Studio, autori di Metal Slug Tactics

Focus Entertainment, nuova denominazione del publisher Focus Home Interactive, ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Leikir Studio, il team francese che sta sviluppando Metal Slug Tactics.

Lo studio parigino si unisce così alla scuderia del publisher transalpino che già include Deck13, Streum on Studio, Douze-Dixiémes, e l’etichetta Dotemu, quest’ultima impegnata nella pubblicazione dello stesso Metal Slug Tactics.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti in grado di far crescere e supportare le ambizioni del nostro gruppo,” ha dichiarato Christophe Nobileau, presidente di Focus Entertainment. “Leikir Studio capitanato da Aurélien Loos è una scelta che ci permette di raggiungere questo obiettivo.”

