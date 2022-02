Project M è il prossimo gioco del team di Subnautica, sarà uno strategico

Dopo il lancio dell’ottimo Subnautica: Below Zero (qui la nostra recensione), in molti si sono chiesti cosa fosse in cantiere per il team di sviluppo Unknown Worlds. A quanto pare, lo studio californiano intende lanciarsi in un nuovo genere: come possiamo leggere nei documenti per l’anno fiscale 2021 rilasciati dalla casa madre KRAFTON, il loro prossimo videogioco sarà infatti uno strategico a turni. Nome in codice di questo nuovo lavoro è Project M, da non confondere naturalmente con il picchiaduro di Riot Games o con il team di sviluppo legato a Metroid.

Come possiamo leggere nel documento in questione, l’uscita di Project M è attualmente prevista per il 2022 su PC e dispositivi mobili tramite Accesso Anticipato. Il gioco avrà un’ambientazione fantascientifica e adotterà una formula di gameplay che è stata definita “easy to learn, hard to master”.