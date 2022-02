Trust presenta la tastiera meccanica GTX 834 TKL Callaz

Siete alla ricerca di una tastiera meccanica che unisca ottime prestazioni a un prezzo concorrenziale? Buone notizie per voi, in tal caso: il produttore di hardware Trust ha da poco presentato la sua GTX 834 TKL Callaz, una tastiera dotata di switch meccanici lineari rossi Outemu capaci di resistere a più di 50 milioni di battute. Presenta inoltre un layout tenkeyless compatto, perfetto per chi vuole ottimizzare al massimo lo spazio a disposizione sulla sua scrivania, ed un sistema di retroilluminazione multicolore. È dotata anche di una piastra di metallo superiore che la rende adatta anche alle sessioni di gioco più intense.

La tastiera GTX 834 TKL Callaz sarà disponibile presso rivenditori fisici e sul webshop Amazon di Trust a un prezzo consigliato di 49,99€.