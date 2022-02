Cyberpunk 2077: novità in arrivo nella giornata di domani

È passato ormai un bel po’ di tempo da quando i Night City Wire erano compagni fedeli delle nostre serate, ma sembra proprio che le dirette in streaming continuino ad essere lo strumento prediletto degli sviluppatori per tenerci aggiornati su Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha infatti annunciato una nuova trasmissione, prevista per le ore 16:00 di domani sul canale Twitch dello studio.

Il messaggio pubblicato su Twitter non specifica l’argomento che verrà trattato. Possiamo, in ogni caso, immaginare che un ruolo centrale verrà ricoperto dalle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, che di recente ha fatto presagire un suo prossimo arrivo. E chissà che la diretta non includa anche informazioni sui DLC, sospesi da tempo per permettere al team di lavorare ai problemi tecnici del gioco.