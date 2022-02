Ubisoft ha in cantiere un nuovo Might & Magic AAA

Dopo qualche capitolo pensato per i dispositivi mobili, sembra che sia giunto il momento per un nuovo episodio in piena regola della serie Might & Magic. Sul sito ufficiale di Ubisoft possiamo trovare infatti un’offerta di lavoro legata proprio a questo franchise, che avrà anche un budget da tripla A. La posizione in questione, cioè quella di Senior Brand Manager, è associata a Ubisoft Shangai, il che fa pensare che questo Might & Magic sarà sviluppato proprio in tale sede.

Andando a leggere i requisiti per l’offerta, sembra in ogni caso che il progetto sia nelle sue fasi embrionali. Il Senior Brand Manager aiuterà infatti a “reinventare uno dei franchis fantasy più grandi della storia dei videogiochi”, e avrà il compito di analizzare i trend di mercato e “assicurare la commerciabilità del prodotto dalla fase di concezioni fino al lancio e al post lancio.” Qualunque cosa abbia in mente Ubisoft per il futuro di Might & Magic, servirà una buona dose di pazienza prima di scoprirlo.