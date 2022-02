Children of Morta si aggiorna con il gioco cooperativo online

Se amate andare ad esplorare dungeon in compagnia, Children of Morta è un gioco che dovete decisamente considerare: tanto più che di recente il roguelite action di Dead Mage si è aggiornato con il gioco cooperativo online. Denominato “Fellowship Sanctuary”, questo aggiornamento gratuito introduce una delle funzionalità più richieste dalla comunità di giocatori, e rappresenta l’ultimo passaggio della roadmap del gioco.









Per invogliare tutti gli interessati a dare una possibilità al loro gioco, che al nostro Daniele Dolce non era per niente dispiaciuto, Dead Mage e il publisher 11 bit Studios hanno dato il via a un periodo di prova gratuita su Steam, che durerà fino al 18 febbraio. Per lo stesso periodo, Children of Morta sarà scontato del 65%.