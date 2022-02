Cyberpunk 2077: ecco versione next-gen e patch 1.5

CD Projekt RED aveva promesso che nella diretta di oggi avrebbe “parlato di cose”, e così è stato. La diretta di oggi ha infatti offerto una panoramica su varie novità in arrivo su Cyberpunk 2077. La più significativa, e preannunciata nel corso degli ultimi giorni, ha riguardato le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco, che si sono mostrate con ben trenta minuti di gameplay. Di seguito potete trovare il video della versione PlayStation 5 (che vedrà anche l’implementazioni di funzionalità specifiche per il DualSense) mentre a questo link quello su Xbox Series X.









L’aggiornamento per la versione next-gen di Cyberpunk 2077 arriva in contemporanea con l’attesa patch 1.5, e non è l’unica novità prevista. La patch in questione introduce infatti un vero e proprio rework dei perk: molti di essi sono stati completamente cambiati o bilanciati così da essere più efficaci. L’IA degli NPC ha ricevuto cambiamenti: in particolare, alcuni civili potranno decidere di reagire aggressivamente se minacciati, invece di allontanarsi. Anche la mappa subirà dei cambiamenti, così da essere resa meglio leggibile. L’armamentario di Cyberpunk 2077 si espande con l’arrivo di due armi da fuoco e vari accessori, disponibili per l’acquisto al negozio di Wilson.

Per quanto riguarda l’aspetto di V, tornando a casa e interagendo con lo specchio potremo modificarlo, e sono stati introdotti anche nuovi colori e opzioni per la personalizzazione. CD Projekt RED ha anche introdotto possibilità di modificare l’aspetto della nostra dimora, e di affittare altri loculi; potremo accedere a queste opzioni tramite il terminale presente nel nostro alloggio, o anche tramite il nostro diario. La patch include tante altre novità, come testimoniato anche dalla sua dimensione: occupa infatti ben 50 GB. Aggiornamento next-gen e patch 1.5 sono già disponibili per il download; è stata inoltre annunciata una free trial su PS5 e Xbox Series X|S, disponibile tramite i rispettivi negozi digitali, che ci permetterà di di giocare a Cyberpunk 2077 per cinque ore.