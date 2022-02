Baldur's Gate 3 difficilmente uscirà entro il 2022

In vista del prossimo aggiornamento di Baldur’s Gate 3, in Accesso Anticipato dalla fine del 2020, Larian Studios ha fatto sapere che difficilmente la versione completa di questo attesissimo gioco di ruolo vedrà la luce entro la fine dell’anno in corso. In una breve intervista concessa ai taccuini di Eurogamer, il creative director Swen Vincke ha dichiarato che il team è nelle battute finali dello sviluppo, tuttavia l’uscita di Baldur’s Gate 3 verrà fissata con buona probabilità in un non meglio precisato periodo del 2023.

“Il nostro obiettivo per la release è raggiungere un certo livello qualitativo piuttosto che puntare a una data,” ha dichiarato Vincke. “Abbiamo fatto molti progressi verso quel livello qualitativo durante l’Accesso Anticipato, ma sappiamo che molti giocatori stanno aspettando l’annuncio di una data. Ciò avverrà quando saremo sempre più vicini al nostro obiettivo, ma per ora pensiamo che l’uscita di Baldur’s Gate 3 possa avvenire nel 2023.”

Nel frattempo Larian ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento per l’Early Access di Baldur’s Gate 3 che ha introdotto, tra le altre novità, anche la classe del Barbaro.

