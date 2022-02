Steam Deck: Valve torna a parlare della sostituzione dei componenti

Già qualche tempo fa Valve aveva accennato al fatto che alcuni componenti del suo Steam Deck avrebbero potuto essere sostituiti in caso di danneggiamento. La compagnia di Belleuve è tornata di recente sull’argomento, con un messaggio che conferma questa intenzione e che annuncia come iFixit, compagnia specializzata nella riparazione di hardware, sarà uno dei rivenditori autorizzati di componenti sia per la console portatile che per i kit VR Valve Index. Altre informazioni in merito saranno condivise prossimamente.

Al solito, vi ricordiamo che la sostituzione di componenti è un procedimento che per quanto relativamente accessibile, è anche delicato e richiede le dovute precauzioni. Proprio iFixit ha di recente pubblicato un video di teardown dello Steam Deck che potrebbe esservi d’aiuto se decidete di cimentarvi nell’impresa.