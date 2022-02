Star Wars: The Old Republic, ecco il trailer di lancio di Legacy of the Sith

Una delle costanti della decennale carriera di Star Wars: The Old Republic è stata la serie di trailer dal taglio cinematografico (di recente rimasterizzati in 4K) che hanno accompagnato i suoi sviluppi narrativi, e naturalmente non poteva fare eccezione l’espansione Legacy of the Sith. In contemporanea con il lancio dei nuovi contenuti BioWare ha infatti pubblicato un video che pone le basi per gli eventi dell’espansione, realizzato da Industrial Lights & Magic.









In Legacy of the Sith, i giocatori si avventureranno sul pianeta acquatico di Manaan in una campagna per scoprire gli insidiosi piani di Darth Malgus, antagonista del gioco, i cui piani segreti potrebbero segnare il destino sia dei Jedi che dei Sith. Fra le novità introdotte a Star Wars: The Old Republic con questa espansione, troviamo una nuova linea narrativa, ambienti mai visti prima, un grado di personalizzazione dei nostri personaggi molto più elevato e un aumento del livello massimo raggiungibile fino all’80.