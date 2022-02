13 Sentinels: Aegis Rim, un nuovo trailer per la versione Nintendo Switch

Come annunciato qualche tempo fa, l’avventura misto tattico a turni 13 Sentinels: Aegis Rim arriverà su Nintendo Switch il 12 aprile. Un trailer pubblicato di recente mostra proprio il titolo di VanillaWare in azione sulla console ibrida di Nintendo. Riuscendo, lasciatecelo dire, a stupirci ancora una volta con la sua presentazione, sia dal punto di vista dello stile grafico che dell’accompagnamento musicale.









Uscito a settembre 2020 in esclusiva su PlayStation 4, già allora 13 Sentinels: Aegis Rim era riuscito a conquistare l’apprezzamento di pubblico e critica (trovate qui la nostra recensione), pur rimanendo un prodotto relativamente di nicchia. Non dubitiamo che il lancio della versione per Nintendo Switch, di cui è già possibile effettuare il preordine, aiuterà il gioco a conquistare un pubblico più vasto.