Dune: Spice Wars, pubblicato un primo trailer di gameplay

Presentato nel corso degli ultimi The Game Awards, è tornato a farsi vedere Dune: Spice Wars, strategico ambientato sul desertico pianeta di Arrakis. Il nuovo video mostra qualche passaggio di gameplay del gioco di Shiro Games (sviluppatori di Northgard e, più di recente, di Wartales), concentrandosi sia sulla gestione delle risorse che l’importanza di essere ben preparati allo scontro armato.









Dune: Spice Wars ci metterà al comando di una fra quattro iconiche fazioni dell’universo creato da Frank Herbert: saranno naturalmente presenti gli Atreides del Duca Leto e gli Harkonnen del Barone Vladimir, mentre gli altri due partecipanti alla lotta per la supremazia sono ancora da svelare; non ci stupiremmo, in ogni caso, se gli utlimi due slot fossero riservati a Casa Corrino e ai Fremen. Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il suo arrivo in Accesso Anticipato su Steam è previsto per il 2022.