Rebel Wolves è il nuovo studio del director di The Witcher 3

Il campo dei giochi di ruolo ad alto valore di produzione si arricchisce di un nuovo giocatore. Stiamo parlado di Rebel Wolves, studio polacco composto da vari veterani di CD Projekt. Come possiamo leggere sulle colonne dell’Hollywood Reporter, la nuova realtà è stata fondata da Konrad Tomaszkiewicz, noto in passato per aver ricoperto il ruolo di Game Director su The Witcher 3 e di Head of Production su Cyberpunk 2077. Il suo addio a CD Projekt aveva avuto dei risvolti controversi, legati ad accuse di mobbing sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il primo progetto di Rebel Wolves, questo sarà un gioco di ruolo AAA basato sul motore di gioco Unreal Engine 5, e in uscita su PC e console next-gen. La scrittura di questo universo dark fantasy sarà affidata a Jakub Szamalek (che già aveva prestato il suo talento a The Witcher 3 e Cyberpunk 2077), e sono già previsi più capitoli. Konrad Tomaszkiewicz non manca certo di ambizione per questo primo progetto, visto che ha dichiarato a Gamesindustry come spera che riesca ad essere “il santo Graal dei giochi di ruolo su PC”. Alla domanda del suo punto di vista nei confronti degli NFT, Tomaszkiewicz ha chiarito che il suo team non vuole averci nulla a che fare.