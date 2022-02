Total War: Warhammer 3 disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

Dopo una lunga attesa, il giorno di lancio di Total War: Warhammer 3 è finalmente giunto e Creative Assembly ha deciso di celebrarlo con un apposito trailer.









Il video che trovate qui in alto si sofferma principalmente sul comparto narrativo di questo capitolo conclusivo della trilogia dedicata a Warhammer Fantasy, con particolare riferimento al prologo/tutorial, una delle principali novità introdotte dallo studio britannico. La campagna prologo è adatta sia ai nuovi giocatori che a chi vuole ripassare le dinamiche del gioco. In questa modalità, i giocatori impareranno tecniche da leader di base e avanzate e saranno coinvolti in un’esperienza narrativa che li introdurrà alla campagna principale.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver creato una delle esperienze di grande strategia più complete nella storia di Total War,” ha dichiarato il Game Director Ian Roxburgh. “Questo sarà anche l’ultimo gioco della trilogia, ma siamo solo all’inizio del viaggio verso l’immortalità di Total War: Warhammer 3“.

Il gioco è ora disponibile su PC tramite Steam, ma è anche presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass. In caso non l’abbiate ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.