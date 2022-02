GetsuFumaDen: Undying Moon in uscita oggi dall'Accesso Anticipato

Dopo diversi mesi trascorsi nel programma Accesso Anticipato di Steam, Konami ha pubblicato la versione 1.0 di GetsuFumaDen: Undying Moon sancendone l’uscita nella sua forma completa.

Questo action platform di stampo roguelite trasporta i giocatori in un affascinante mondo dark fantasy portato in vita attraverso il tratto dell’arte tradizionale giapponese. Il gioco offre combattimenti altamente stategici basati sulle dinamiche uniche delle arti marziali giapponesi. Temibili boss e percorsi in continuo mutamento metteranno alla prova i giocatori, permettendo di diventare più forti a ogni tentativo.

Durante il periodo di Accesso Anticipato il gioco ha ricevuto numerosi fix e aggiornamenti, molti dei quali ispirati dai feedback ricevuti attraverso la community di giocatori. Nuovi stage, protagonisti, boss (e molto altro) sono stati implementati nei mesi scorsi e ora il prodotto completo è finalmente disponibile su PC. Konami ha poi fatto sapere che nuovi contenuti continueranno ad essere resi disponibili dopo il lancio odierno.

Condividi con gli amici Inviare