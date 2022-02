Nacon sta per acquisire Daedalic Entertainment

Nacon ha annunciato di aver stretto un accordo con Daedalic Entertainment per l’acquisizione di quest’ultima. Il publisher francese è pronto a sborsare ben 53 milioni di euro per inglobare la compagnia teutonica autrice, tra le altre opere, della serie Deponia e dell’imminente The Lord of the Rings: Gollum.

Questa è solo l’ultima operazione portata avanti da Nacon per espandere la sua area operativa: negli scorsi giorni, infatti, la compagnia d’Oltralpe ha fatto sapere di aver finalizzato l’acquisizione di Midgar Studio, mentre pochi mesi prima aveva creato una nuova etichetta di publishing dopo aver inglobato Ishtar Games.

