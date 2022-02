SpellForce 3 Reforced: la versione per console è stata rinviata a giugno

Sembra proprio che i lavori per adattare SpellForce 3 Reforced alle console siano più ardui del previsto. THQ Nordic ha infatti annunciato che la data d’uscita su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S del gioco di ruolo misto a RTS ha dovuto subire un rinvio, ed è dunque ora prevista per il 7 giugno. Le settimane aggiuntive serviranno a Grimlore Games per assicurare un migliore livello di pulizia al gioco, così da non deludere le aspettative dei fan.

Ricordiamo che oltre a presentare una interfaccia adattata ai gamepad, SpellForce 3 Refoced includerà anche le due espansioni Soul Harvest e Fallen God. Questa edizione dello strategico è già disponibile su PC dallo scorso dicembre.