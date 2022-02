Ubisoft non si dice contraria a proposte di acquisto

In un periodo in cui le notizie di acquisizioni sono quasi all’ordine del giorno, sia da parte di grandi colossi che di realtà più piccole, non stupisce che in quel di Ubisoft venga presa in considerazione l’opzione di essere acquistati da un’altra entità.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, infatti, il CEO Yves Guillemot – che controlla parte della compagnia assieme alla sua famiglia – ha spiegato che Ubisoft ha tutte le risorse per continuare a operare in maniera indipendente, sia in termini prettamente finanziari che di asset (IP, studi e know-how). Tuttavia, nell’interesse degli stakeholder, il consiglio di amministrazione sarebbe disposto a valutare qualsiasi proposta venga recapitata alla loro attenzione. Ciò ovviamente non significa che Ubisoft verrà acquisita già domani, ma che la compagnia potrebbe essere aperta a eventuali proposte, un po’ come dichiarato nei giorni scorsi da PlatinumGames (sebbene siano realtà piuttosto differenti tra loro).

Si tratta in ogni caso di un cambio di mentalità radicale considerando che poco più di due anni fa la stessa Ubisoft ha dovuto difendersi da una scalata ostile portata avanti da Vivendi.

