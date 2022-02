League of Legends: ecco la Vetrina campione di Renata Glasc

Dopo la sua presentazione avvenuta un paio di settimane fa, è giunto il momento di approfondire la nostra conoscenza di Renata Glasc, la nuova campionessa di League of Legends. Il compito di spiegare il gameplay di questa nuova partecipante agli scontri sulla Landa degli Evocatori spetta alla tradizionale Vetrina campione, che nel corso di circa quattro minuti mostra dettagliatamente gli effetti delle sue abilità, oltre ad offrire qualche suggerimento sull’approccio migliore da adottare una volta in gioco.









Ricordiamo che Renata Glasc è un supporto da corsia inferiore, le cui abilità funzionano particolarmente bene quando associate ad un altro alleato. Certo, nulla vi impedisce di essere creativi nel suo utilizzo; non sia mai che salti fuori che in realtà è un jungler da paura come la sua collega Janna. Questa nuova campionessa è già disponibile su League of Legends.