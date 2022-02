Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft annuncia un free weekend

Siete incuriositi dalle atmosfere nordiche di Assassin’s Creed Valhalla, ma non siete ancora sicuri se è il caso di compiere il passo decisivo verso l’acquisto? Buone notizie per voi, in tal caso: Ubisoft ha infatti deciso di organizzare un free weekend, che prenderà il via il 24 febbraio e durerà fino al 28 dello stesso mese. In questo periodo di tempo, potremo metterci gratuitamente nei panni di Eivor e scoprire la storia che lo porta a diventare un assassino un po’ atipico (ma indubbiamente efficace). Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso verranno condivise prossimamente.

Il free weekend arriverà a poca distanza dall’aggiornamento 1.5.0, previsto per il 22 febbraio. E, naturalmente, il 10 marzo Assassin’s Creed Valhalla si aggiornerà con l’espansione Dawn of Ragnarok, che ci metterà nei panni di Odino e che includerà ben 35 ore di contenuti. Potete leggere ulteriori dettagli a proposito nella nostra anteprima.