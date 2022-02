Final Fantasy XIV: nuovamente disponibile la free trial

L’account Twitter ufficiale di Final Fantasy XIV ha di recente annunciato la prossima ripresa delle Free Trial, prevista per il 22 febbraio. Ricordiamo che questa funzionalità permette di provare gratuitamente il gioco per 30 giorni, con alcune restrizioni: le più significative riguardano il livello massimo raggiungibile, bloccato al 60 (mentre il cap attuale è a 80), il limite ai personaggi che possiamo creare e l’uso di alcune funzioni social. Per il resto, rappresenta sicuramente un ottimo modo di provare l’MMORPG di Square Enix.

La Free Trial era stata disattivata in seguito al lancio di Endwalker, la nuova espansione di Final Fantasy XIV. L’ingente afflusso di giocatori aveva infatti causato non pochi problemi di accesso ai server di gioco, spingendo Square Enix a porre un temporaneo freno alla creazione di nuovi account.