Annunciata la Capcom Fighting Collection, in uscita in estate

A margine della presentazione dell’attesissimo Street Fighter 6, la compagnia di Osaka ha annunciato anche la Capcom Fighting Collection: si tratta di una raccolta che comprende dieci picchiaduro classici, compresa l’intera serie di Darkstalkers.









Ecco cosa conterrà la raccolta:

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Red Earth

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Ognuno di questi dieci titoli supporterà il multiplayer online e potrà contare su un comparto tecnico rimodernato. Per quanto riguarda la data di uscita, la Capcom Fighting Collection vedrà la luce in formato digitale su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 24 giugno.