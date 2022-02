Supermassive Games registra il marchio The Quarry in Europa

Pochi giorni fa Supermassive Games, lo studio d’Oltremanica che ha dato i natali ad Until Dawn e all’antologia di The Dark Pictures, ha registrato un nuovo marchio presso l’apposito ufficio europeo: questo fa riferimento a un misterioso The Quarry.

Da ciò possiamo desumere che difficilmente si tratterà di un titolo appartenente alla serie The Dark Pictures, ma oltre questo dettaglio è davvero difficile fare ulteriori previsioni senza conoscere altre informazioni a riguardo.

Aggiungiamo, però, che lo studio britannico ha fornito anche il logo di The Quarry, un termine che nella lingua inglese ha un doppio significato: cava o preda. Chissà che questo probabile nuovo progetto non giochi proprio su questa dualità.

