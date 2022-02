Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, altro gameplay rivelato

Torna a farsi vedere Teenage Mutante Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, con un nuovo trailer di gameplay direttamente dalla IGN Fan Fest. Il breve video mostra altri segmenti di gameplay che coinvolgono anche il maestro Splinter e la giornalista April, impegnati a prendere a schiaffoni scagnozzi di Shredder in quantità.









Sviluppato da Tribute Games e pubblicato da Dotemu, Teenage Mutante Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vede i nostri eroi impegnati ancora una volta a sventare i piani di Krang e Shredder, e ci porterà a visitare numerosi ambienti iconici della serie, da Manhattan a Coney Island passando naturalmente per le fogne di New York. il gioco sarà pubblicato su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One; il gameplay presente nel video qui sopra è stato registrato proprio sulla console di Microsoft. Ancora nessuna novità, invece, per quanto riguarda la data d’uscita.