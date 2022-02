Soul Hackers 2 annunciato, uscirà ad agosto su PC e console

Finalmente si è svelato l’arcano mistero dietro al teaser con cui Atlus aveva stuzzicato i suoi fan pochi giorni fa. Lo studio nipponico ha infatti annunciato Soul Hackers 2, gioco di ruolo che ci metterà nei panni di una squadra di evocatori impegnati a salvare il mondo dall’apocalisse. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer che ci permette di vedere lo stile artistico e il variegato cast dei protagonisti.









Soul Hackers 2 è stato diretto e prodotto rispettivamente da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, mentre il merito per la colonna sonora va a MONACA e quello per il design dei personaggi a Shirow Miwa. Il titolo uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 26 agosto, mentre non è stato fatto cenno a una versione per Nintendo Switch. SEGA ha anche lanciato il sito ufficiale del gioco.