God of War: una mod introduce il raytracing!

Vi state godendo la versione PC di God of War, ma vorreste che dal punto di vista grafico riuscisse a spingersi un po’ più in là? Buone notizie per voi, in tal caso: il modder italiano AD Massicuro ha infatti portato a termine i suoi lavori su un mod che implementa il ray tracing e varie modifiche a FOV e telecamera, così da rendere l’esperienza ancora più cinematografica. Il risultato è testimoniato dal seguente video 8K, che per massima efficacia vi consigliamo di guardare in altissima risolzione.









Questa serie di modifiche non è ancora disponibile per il download, ma lo sarà presto tramite la pagina Patreon di AD Massicuro. Naturalmente, per potersi godere God of War in 8K servirà un apparato hardware non indifferente: il video dimostrativo è infatti stato registrato utilizzando una RTX 3090.