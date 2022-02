Fallout 76: condivisa la roadmap per il 2022

Nuovo anno, nuovo ciclo di contenuti per Fallout 76: e il 2022 si prennuncia come un anno ricco di interessanti novità. La roadmap di recente condivisa da Bethseda ci permette infatti di dare un primo sguardo ai piani dello sviluppatore per il suo titolo multiplayer, con vari eventi stagionali che ci porteranno anche oltre i confini dell’Appalachia. Andiamo a vedere più nel dettagli gli eventi in programma:

Primavera: Invasori dell’Oltre-Galassia. Questo evento ci porterà ad incontrare UFO e alieni sparsi per la mappa. Naturalmente, il nostro compito sarà quello di sconfiggerli e di distruggere i loro assorbitori di onde cerebrali. Arriveranno anche varie modifiche al sistema Fallout Worlds, tra cui la possibilità di guadagnare S.C.O.R.E. con le sfide giornaliere e settimanali, nuove ambientazioni per il C.A.M.P., impostazioni PvP, disattivazione dello S.P.A.V. e talenti leggendari.

Estate: Tempra alla prova. Con la stagione estiva arriveranno su Fallout 76 tre nuovi eventi pubblici: Tempra alla prova, Avviso di sfratto e Baldoria liquorosa. I membri di Fallout 1st possono aspettarsi miglioramenti del tavoliere come sfide esclusive, aumento del tasso di guadagno di S.C.O.R.E. e gradi esclusivi.

Autunno: Spedizioni: Il Pitt. Questo evento introdurrà un nuovo modo di giocare a Fallout 76, che ci porterà al di fuori dei confini dell'Appalachia. In questa nuova area, potremo affrontare missioni ripetibili in cui i giocatori guadagneranno nuove ricompense, incontreranno nuovi PNG con missioni e dialoghi e incontreranno nuovamente i trog, nemici visti per la prima volta in Fallout 3.

Inverno: Nuka-World. Un imprenditore della Zona Contaminata ha deciso di rimettere in pista lo spettacolo pre-bellico itinerante "Nuka-World in tour". Il luogo prescelto è il Cumulo di Cenere in Appalachia, dove i giocatori potranno affrontare nuovi eventi pubblici.