Destiny 2: server in manutenzione in vista de La Regina dei Sussurri

Come accade sempre prima dell’uscita di una nuova espansione, Bungie ha chiuso l’accesso ai server di Destiny 2 per effettuare la manutenzione preparatoria al lancio de La Regina dei Sussurri.

Nel frattempo è possibile effettuare il pre-load dei nuovi contenuti su tutte le piattaforme, ecceziona fatta per i possessori di PS4. Qui a causa di un problema tecnico non sarà possibile scaricare la patch e l’espansione prima delle 18:00 di oggi, dunque quando riapriranno i server e verrà resa disponibile La Regina dei Sussurri.

La manutenzione proseguirà in background per circa un ora, fino a concludersi indicativamente alle 19:00 di oggi.

