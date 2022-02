Genshin Impact potrebbe presto essere tradotto in italiano

Pare che Genshin Impact possa presto essere tradotto in italiano, perlomeno stando a quanto riportato dal noto leaker Project Celeste specializzato proprio nell’action free-to-play di miHoYo.

Effettuando del data mining nei file beta dell’aggiornamento 2.6, infatti, il leaker ha trovato riferimenti a due nuove localizzazioni: il turco e la lingua di Dante. Da notare che lo stesso Project Celeste precisa che la localizzazione sarebbe solo testuale, dunque niente doppiaggio in italiano, e che trattandosi di file beta sono soggetti a modifiche, pertanto la traduzione di Genshin Impact nella nostra lingua non è ancora ufficiale.

Non si conoscono nemmeno le tempistiche di pubblicazione della patch 2.6, ma è probabile che bisognerà attendere un po’ dal momento che solamente la settimana scorsa è stato rilasciato l’aggiornamento 2.5.

