Square Enix potrebbe avere in mente altri remake HD-2D dopo Live a Live

Nel corso degli ultimi mesi, Square Enix si sta dedicando a pieno regime a remake e remaster delle sue glorie passate, e sembra che alcuni di questi titoli potrebbero ricevere un trattamento speciale. Come segnalato da Famitsu e riportato da VGC, alcuni sviluppatori del Team Asano (attualmente al lavoro su Triangle Strategy) hanno infatti rivelato nel corso di uno show radiofonico come il presidente di Square Enix Yosuka Matsuda voglia vedere altri titoli dell’era SNES adottare lo stesso stile grafico adoperato per Live a Live.

Quest’ultimo titolo, che arriverà per la prima volta in Occidente con una veste grafica completamente rifatta secondo il distintivo stile HD-2D del Team Asano, non era l’unico preso in considerazione. In seconda posizione dopo Live a Live c’era ActRaiser, che di recente ha ricevuto una remaster.