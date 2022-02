Farming Simulator 22: annunciato il DLC Antonio Carraro

Se nel corso delle ultime settimane vi siete dedicati approfonditamente a Farming Simulator 22 ma vorreste che il gioco potesse contare su un pizzico di italianità in più, buone notizie per voi. Lo studio di sviluppo Giants Software ha infatti annunciato il DLC Antonio Carraro, che vedrà l’arrivo di dieci macchinari agricoli dello storico produttore italiano. Questi strumenti saranno particolarmente adatti alla coltivazione di uliveti e vigneti, due dei nuovi tipi di coltura introdotti in questo capitolo della serie.

Fra i modelli inclusi, potremo trovare il Supertigre 635, il versatile TTR 7600 Infinity, il MACH 4 R, il TGF 10900 R, il TONY 10900 SR / TR / TTR, il TTR 4400 e il Tigrecar 3200. Il DLC è già disponibile per il preordine, ed è incluso nel Season Pass di Farming Simulator 22. La sua data di uscita è prevista per il 22 marzo su PC e console.