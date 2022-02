Elex 2: un trailer spiega ambientazione e sistemi di gioco

Non manca molto all’uscita di Elex 2, prevista per il primo marzo. E per assicurarsi che tutti i giocatori arrivino ben preparati alla nuova avventura di Piranha Bytes, lo studio ha deciso di pubblicare un “Explanation Trailer”, che fa da introduzione al mondo di gioco, ai pericoli che lo popolano – inclusa la nuova minaccia proveniente dai cieli – e alle fazioni che lo abitano. Il video mostra anche le possibilità di scelta che si spalancheranno di fronte a Jax, sia in termini di abilità ed equipaggiamento che di scelta delle alleanze.









Non ci sarà infatti solo combattimento in Elex 2. Il viaggio di Jax lo porterà a interagire con i numerosi abitanti di Magalan, ciascuno con le sue aspirazioni e desideri; toccherà a noi decidere come approcciarci alle loro richieste. Il gioco uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.