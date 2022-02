Call of Duty potrebbe saltare la pubblicazione nel 2023

Stando alle indiscrezioni stampa riportate da Bloomberg, la serie di Call of Duty potrebbe prendersi almeno un anno di pausa e saltare la pubblicazione nel 2023.

Sebbene l’iterazione di quest’anno sviluppata da Infinity Ward (probabilmente un Modern Warfare) sia in linea con la tabella di marcia, e dunque dovrebbe vedere la luce come di consueto entro la fine 2022, il successivo episodio della saga Black Ops potrebbe slittare almeno al 2024. Secondo i rumor, infatti, il capitolo seguente dovrebbe essere sviluppato da Treyarch, tuttavia questo studio sarebbe già impegnato a contribuire allo sviluppo di un nuovo Call of Duty free-to-play che dovrebbe uscire l’anno prossimo.

Nel caso in cui dovesse essere confermato, il rinvio significherebbe che per la prima volta dal 2004 non avremo un Call of Duty annuale. Inoltre, il 2023 segnerebbe il ventesimo anniversario della serie senza però la pubblicazione di un capitolo della serie principale.

