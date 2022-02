Fall Guys si aggiorna introducendo il multiplayer crossplay

Mediatonic ha fatto sapere che molto presto verrà pubblicato un aggiornamento per Fall Guys: Ultimate Knockout che introdurrà il multiplayer crossplay. Ciò significa che l’utenza PC e quella PlayStation potranno giocare assieme sugli stessi server in ogni modalità di gioco.

L’unico requisito necessario a usufruire della funzionalità crossplay è il possesso di un account Epic Games dal momento che il sistema si poggia proprio sull’infrastruttura degli autori di Fortnite (che incidentalmente possiedono Mediatonic).

In chiusura, poi, gli sviluppatori hanno dichiarato di essere nelle fasi finali dello sviluppo delle versioni di Fall Guys per Switch e Xbox, pertanto è probabile che l’uscita del gioco su queste due piattaforme sia ormai imminente.

