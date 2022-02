Total War: Warhammer 3, in arrivo aggiustamenti alle performance

Total War: Warhammer 3 è decisamente un ottimo capitolo della saga di strategici di Creative Assembly, come vi potrà testimoniare il nostro Daniele Dolce. Ma nei giorni successivi al lancio, molti giocatori sono andati incontro a problemi talvolta non da poco per quanto riguarda le performance e i tempi di caricamento. La buona notizia è che lo studio di sviluppo ne è ben consapevole, ed è attivamente al lavoro per cercare di risolverli. Come possiamo leggere nel lungo messaggio pubblicato sul forum di Steam, il primo hotfix è previsto per questa settimana, ma non sarà l’unico; gli altri saranno rilasciati “tanto rapidamente quanto ci sarà possibile senza compromettere la stabilità e le performance del gioco.”

Per quanto riguarda invece i piani per i contenuti futuri di Total War: Warhammer 3, non è ancora il momento di parlarne; per ora, Creative Assembly intende concentrarsi sulla stabilità del gioco. Lo studio ha in ogni caso promesso che una roadmap degli aggiornamenti sarà condivisa nel corso delle prossime settimane.