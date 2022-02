GRID Legends si prepara al lancio con un nuovo trailer

Pronti a mettervi al volante di automezzi di tutti i tipi e prendere parte a competizioni senza esclusione di colpi? Farete meglio ad esserlo, perché manca davvero poco all’uscita di GRID Legends, prevista per la mezzanotte della giornata di domani. E per celebrare il lancio della sua nuova creazione, Codemasters ha preparato un trailer che mette in mostra tutta la spettacolarità del suo racing arcade.









Oltre ad una sostanziosa modalità carriera, che ci vedrà scalare le classifiche delle più svariate categorie di corse automobilistiche, non mancherà nemmeno un comparto multiplayer di tutto rispetto; fra le altre cose, Codemaster ha introdotto anche il Race Creator, modalità che ci permette di creare corse personalizzate da poi condividere con i nostri amici. GRID Legends uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.