Pharaoh: A New Era, disponibile una demo su Steam

Fra le centinaia di demo disponibili come parte della Steam Next Fest, speriamo che non vi siate persi quella di Pharaoh: A New Era. Il gioco in questione è un ammodernamento del gestionale pubblicato nel 1999 da Sierra Entertainment, e qui riproposto con una grafica più al passo coi tempi. Chiaramente, questa demo va considerata come una versione work in progress, e per questo motivo lo studio di sviluppo Triskell Interactive avvisa che potrebbe presentare qualche problema minore.

Oltre al tutorial, sono incluse anche le prime 4 missioni; il pacchetto rimarrà disponibile fino al 28 febbraio alle 19:00. Per quanto riguarda la versione completa di Pharaoh: A New Era, ancora nessuna nuova informazione in merito alla data d’uscita, prevista in ogni caso per il 2022.