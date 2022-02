MSI presenta il nuovo monitor curvo MPG Artymis 273CQRX-QD

MSI ha presentato il nuovo monitor MPG Artymis 273CQRX-QD con curvatura a 1000R. La tecnologia Quantum Dot garantisce colori vividi e reali e il pannello WQHD supporta una risoluzione fino a 2560×1440, permettendo all’utente di vivere scene da gioco più grandi, più reali e con una qualità dell’immagine più nitida rispetto ad un monitor FHD. Inoltre supporta la tecnologia FreeSync.









La funzione HDMI CEC (Consumer Electronics Control) della serie Artymis permette la possibilità di associare un controller Playstation o Switch al monitor, attivando così lo schermo con diverse modalità. Inoltre, la configurazione per migliorare le prestazioni gaming verranno semplificate grazie al Gaming OSD App 2.0 che permette di modificare le impostazioni con tastiera e mouse. L’esperienza viene poi ancor più esaltata grazie alle funzionalità di Mystic Light, il software MSI che permette una personalizzazione completa degli RGB. L’esperienza di gioco viene poi amplificata dalla frequenza di aggiornamento di 120Hz e al tempo di risposta di 1ms.

L’MPG Artymis 273CQRX-QD, sarà disponibile in Italia in primavera al prezzo consigliato di € 699,00.