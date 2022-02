Nintendo acquisisce lo storico partner SRD

Forse non sarà un’operazione sorprendente come alcune di quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma Nintendo ha di recente comunicato di aver siglato un accordo che prevede l’acquisizione del 100% di SRD. Lo studio in questione, anche noto come Systems Research and Development, è un partner di lunga data della Casa di Kyoto, con cui collabora da quasi quarant’anni con ruoli di supporto nello sviluppo. Di recente, SRD ha contribuito alla creazione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2 e Animal Crossing: New Horizons. Se tutto dovesse andare come da programma, l’acquisizione sarà completata il primo aprile 2022.

Condividi con gli amici Inviare