Dragon Ball FighterZ arriva su Xbox Game Pass per PC

Presente su Xbox Game Pass per console già da qualche tempo, Dragon Ball FighterZ si prepara ad arrivare anche sulla versione PC del servizio di Microsoft. L’annuncio arriva come di consueto tramite Xbox Wire, che rivela come il picchiaduro a squadre sviluppato da Arc System Works in collaborazione con Bandai Namco sarà disponibile anche a chi gioca su computer a partire dalla giornata di oggi.

La scelta della data non è casuale: il 24 febbraio segna anche il giorno dell’arrivo di una “nuova” lottatrice su Dragon Ball FighterZ. Le virgolette sono d’obbligo, visto che stiamo parlando della versione pre-trasforrmazione di Android 21, anche nota come variante Lab Coat. Come è da tradizione delle varianti alternative dei vari personaggi, in ogni caso, anche Android 21 (Lab Coat) può contare su un moveset originale.