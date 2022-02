Vampyr: vendite oltre due milioni di copie, Twin Mirror non rientra nei costi

È tempo di fare i conti a casa Dontnod, e questo significa anche l’emergere di informazioni interessanti. Come possiamo leggere nelle dichiarazioni ufficiali, lo studio ha infatti espresso soddisfazione nei confronti dell’action RPG Vampyr, rilasciato nell’estate 2018 e che da allora è riuscito a totalizzare più di due milioni di vendite. Nel complesso, il titolo ambientato nella Londra di inizio ‘900 si posiziona come il miglior successo commerciale di Dontnod, naturalmente subito dietro al primo Life is Strange.

Se Vampyr se l’è cavata bene, lo stesso non si può invece dire di Twin Mirror. Il titolo investigativo (del quale potete trovare qui la nostra recensione) è infatti riuscito a recuperare solo il 75% dei suoi costi di produzione. Dontnod ha dato la colpa della cosa a un mercato particolarmente saturo, oltre che all’improvvisa chiusura del mercato cinese. Lo studio francese, in ogni caso, continua ad avere ambiziosi piani per il suo futuro, con ben otto titoli in via di produzione e un’apertura lato publishing. Dontnod si occuperà infatti della pubblicazione dei nuovi titoli dello studio danese PortaPlay e del belga Studio Tolima.