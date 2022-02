Knockout City diventerà free to play, non sarà più pubblicato da EA

A margine del lancio della Season 5 di Knockout City, lo sviluppatore Velan Studios ha avuto novità importanti riguardo al futuro del suo titolo. La prima è che con la fine di questa stagione di contenuti e l’inizio della Season 6, il gioco effettuerà la transizione a un modello free-to-play. Chi ha già acquistato Knockout City riceverà un bundle speciale, al cui interno potrà trovare vari oggetti cosmetici, boost all’XP e 2000 Holobux, la valuta virtuale usata dal gioco.

La seconda notizia importante è che per il suo simulatore di pallonate, Velan Studios passerà all’auto-pubblicazione. Lo studio ha riconosciuto il contributo di Electronic Arts, dichiarando che “non avremmo mai potuto far conoscere Knockout City al mondo senza l’incredibile supporto di EA Originals,” ma allo stesso tempo ha ritenuto che la transizione al free-to-play richiedesse anche un cambio di approccio. “Occuparci per conto nostro del publishing ci permetterà di realizzare a pieno la nostra visione, per il futuro a lungo termine del gioco,” ha aggiunto Velan.

Per il momento, Knockout City continuerà a richiedere un EA Account per poter giocare. Ulteriori informazioni sulla transizione al free-to-play e sul futuro del gioco saranno condivise in futuro.