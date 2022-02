Babylon's Fall: vediamo un trailer sulle fondamenta del combattimento

Manca una settimana all’uscita di Babylon’s Fall, il nuovo action RPG di PlatinumGames prodotto da Square Enix, ed ecco comparire un nuovo trailer, questa volta dedicato al sistema di combattimento.









I giocatori potranno costruire il proprio personaggio scegliendo tra una discreta varietà di armi, ognuna con attributi e stili di gioco differenti. Per esempio i martelli sono molto potenti ma anche estremamente lenti, mentre le spade sono bilanciate e adatte a chi cerca uno stile di gioco più classico, non mancano nemmeno gli archi per combattere a debita distanza dal nemico. I personaggio possono poi usare anche delle abilità per avvantaggiarsi durante gli scontri.

Babylon’s Fall, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 3 marzo su PC, PS4 e PS5, ma già da oggi è possibile scaricare e provare una demo sulle console PlayStation.