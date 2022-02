Deep Rock Galactic: prende il via un free weekend

Arriva il quarto anniversario per Deep Rock Galactic, e Ghost Ship Games intende celebrarlo a dovere. Lo studio ha infatti dato il via a un evento speciale in-game, che naturalmente ci richiede di rischiare la vita in varie spedizioni incredibilmente profittevoli (per la corporazione). Completare la prima e l’ultima di queste missioni ci permetterà di sbloccare cappellini celebrativi. Non solo: per tutta la durata dell’evento, che durerà fino al 7 marzo, potremo anche tracannare birre senza dover scucire un centesimo; Ghost Ship ci ha tenuto a sottolineare che l’offerta è valida solo all’interno del gioco.

Infine, quale occasione migliore per permettere a nuovi giocatori di sperimentare gratuitamente tutto ciò che Deep Rock Galactic ha da offrire? La domanda è retorica, perché lo sparatutto cooperativo con nani minatori è in free weekend fino al 28 febbraio. Datevi da fare, che quella Morkite non si estrae mica da sola!