GTA Trilogy: nuove patch in arrivo, promette Rockstar

Il lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (che noi per amore di brevità chiameremo GTA Trilogy) non è stato certo dei più facili: all’uscita, la collezione rimasterizzata di GTA III, Vice City e San Andreas era infatti piagata da numerosi problemi di tipo tecnico. Rockstar Games, però, non intende abbandonare la collezione. Con un messaggio sui canali social, lo studio ha infatti confermato che nuove patch sono in arrivo su tutte le piattaforme.

Rockstar non ha fornito ulteriori dettagli su queste patch, anche se non dubitiamo che saranno principalmente di stampo tecnico. Curiosamente, a dispetto della ricezione non sempre positiva, pare che a livello di vendite GTA Trilogy non sia andato davvero niente male.