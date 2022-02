Atelier Sophie 2 ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Cercate un’avventura rilassante ambientata in un mondo fantastico? In tal caso sappiate che Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream potrebbe fare proprio al caso vostro. L’ultima fatica dello studio Gust e di Koei Tecmo è ora disponibile su PC tramite Steam, PS4 e Nintendo Switch, e ci porta a seguire la giovane Sophie mentre scopre i segreti di un mondo parallelo e cerca di ritrovare la sua amica Plachta.









Come da tradizione della serie, anche Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream fa dell’alchimia una delle sue meccaniche centrali, sia per quanto riguarda la ricerca e la raccolta di materiali e componenti che la creazione di straordinari oggetti magici. Per la prima volta nella serie, i classici combattimenti casuali lasceranno il posto a nemici vaganti per la mappa, che potremo quindi scegliere noi quando ingaggiare. Per chiudere, se volete sapere di più su questo JRPG vi rimandiamo alla recensione di Gabriele Barducci.